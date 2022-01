Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sous pression, un défenseur de Sampaoli tranche pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait mis la pression en coulisse à Alvaro Gonzalez pour que ce dernier décide rapidement quel sera son prochain club. Le principal intéressé aurait une idée précise en tête.

Et si cette fin de mercato hivernal sonnait le glas de l’aventure marseillaise d’Alvaro Gonzalez ? Arrivé à l’été 2019 sous la forme d’un prêt qui a débouché sur un transfert définitif à l’été 2020, le défenseur espagnol n’est plus intouchable dans l’arrière-garde de l’OM et serait poussé vers la sortie par Pablo Longoria selon Foot Mercato, le président de l’OM étant en quête de liquidités. Le média a même fait savoir que s’il ne prenait pas une décision rapide concernant son prochain challenge, Gonzalez pourrait passer l’intégralité de la seconde partie de saison sur le banc voire en tribunes.

Alvaro Gonzalez pourrait plier devant Pablo Longoria, mais que pour aller à l’étranger