Mercato - OM : Alvaro Gonzalez est catégorique pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

S'il ne ferme pas la porte à un départ de l'OM, Alvaro Gonzalez n'a pas l'intention de rester en Ligue 1 et privilégiera un retour en Espagne.

D'ici la fin du mercato, l'OM devrait se délester en cédant plusieurs joueurs. Le secteur défensif et particulièrement concerné puisque Duje Caleta-Car pourrait être vendu, tout comme Alvaro Gonzalez. Pablo Longoria ouvrait d'ailleurs la porte à un départ du défenseur espagnol. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions », confiait le président de l'OM.

Ouvert à un départ, mais pas en France