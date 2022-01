Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit gérer un nouveau problème pour son mercato !

Publié le 28 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ pour permettre à l’OM de dégraisser son effectif, Alvaro Gonzalez intéresse notamment les Girondins de Bordeaux. Mais le défenseur espagnol refuse cette option, ce qui pourrait compliquer les plans de Pablo Longoria…

« Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions », indiquait récemment Pablo Longoria en conférence de presse, et le président de l’OM ouvre donc plus que jamais la porte à un départ d’Alvaro Gonzalez cet hiver. Plusieurs courtisans ont été annoncés pour le défenseur central espagnol tels que le FC Valence, Osasuna, Levante, Galatasaray mais également Bordeaux. Sauf qu’Alvaro a pris une décision radicale à ce sujet…

Alvaro pas attiré par Bordeaux ?

Comme l’a annoncé Sud-Ouest jeudi, Alvaro Gonzalez ne serait pas enclin à l’idée de rejoindre les Girondins pour aller jouer le maintien, ce qui pourrait donc exclure d’office un point de chute. Une décision qui ne fera probablement pas les affaires de l’OM, même si un départ à l’étranger semble toujours plausible pour Alvaro avant la fin du mercato hivernal.