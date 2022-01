Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ouverture confirmée pour le Qatar avec cette grande star !

Publié le 28 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland a une nouvelle fois laissé percevoir la probabilité d’un départ du Borussia Dortmund. Une aubaine pour le Qatar ?

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, Erling Haaland fait partie des options prioritaires du PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé l’été prochain, l’attaquant français arrivant au terme de son contrat. Récemment, Haaland avait d’ailleurs clairement laissé entendre qu’il quitterait le Borussia Dortmund en fin de saison : « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club », avait indiqué Haaland. Et il en a remis une couche à ce sujet…

Départ confirmé pour Haaland ?