Mercato - PSG : Haaland vide son sac pour son avenir…

Publié le 27 janvier 2022 à 20h30 par Th.B.

Alors qu’il a dernièrement fait savoir que le Borussia Dortmund lui avait mis la pression pour rapidement prendre une décision quant à son avenir, Erling Braut Haaland a fait un point sur la suite des opérations pour lui, courtisé entre autres par le PSG.

Depuis ses débuts au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner du haut de ses 21 ans. En effet, l’attaquant du BvB empile les buts avec le club de la Ruhr et ne serait pas vraiment prêt à prolonger son contrat alors que le pensionnaire de Bundesliga pourrait perdre sa pépite à compter du 31 mai prochain, soit au moment de l’activation de sa clause libératoire fixée à 75M€. Comme le10sport.com vous l’affirmait le 25 août dernier, Leonardo et la direction sportive du PSG songent à Erling Braut Haaland en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé l’été prochain. Et son agent Mino Raiola sait pertinemment que son client a l’embarras du choix pour la prochaine étape de sa carrière. « Erling Haaland peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller ». Voici le message que Raiola faisait passer en décembre dernier à Sport1 avant de revenir sur ses propos en affirmant dans un communiqué que Haaland pourrait signer dans un club du top 10 européen, comprenant alors le PSG. Cependant, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City devraient mettre des bâtons dans les roues au PSG dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland.

Haaland ne parle pas à Raiola !

Cependant, le principal intéressé s’est confié à Sky Sports ces dernières heures afin de mettre les choses au clair quant à sa relation avec son agent. En effet, alors que Mino Raiola multiplie les sorties médiatiques et les entretiens avec des dirigeants de clubs, dont Joan Laporta leprésident du FC Barcelone, à Turin pour la cérémonie du Golden Boy, Haaland ne discuterait pas plus que ça avec son représentant. « Si je parle régulièrement avec Mino Raiola ? Je n'ai pas beaucoup parlé avec lui ces derniers mois. Je pense que mon père lui a beaucoup parlé. Je me suis concentré sur le football. Je n'ai pas vraiment parlé avec Mino ces derniers mois ».

Haaland justifie sa déclaration sur Dortmund !