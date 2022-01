Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un très gros coup avec Mino Raiola dans les tuyaux pour l’été prochain ?

Publié le 27 janvier 2022 à 20h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid souhaite apporter de la fraicheur dans son effectif, Florentino Pérez pourrait se positionner sur Ryan Gravenberch, l’un des joueurs de l’écurie Raiola.

Après Eduardo Camavinga, le Real Madrid devrait mettre la main sur d’autres jeunes talents pour se renforcer dans l’entrejeu l’été prochain. En effet, Florentino Pérez souhaite préparer l’avenir et piste plusieurs joueurs dans ce secteur, à l’instar d’Aurelien Tchouameni. D’après la presse espagnole, Juni Calafat, le responsable du recrutement, serait à Monaco pour discuter avec l’entourage de l’international français, mais ce dernier ne serait pas l’unique cible de la Casa Blanca.

Le Real s’intéresse aussi à Gravenberch