Mercato : PSG, Real Madrid... Genesio sort du silence pour ce crack qui affole l'Europe !

Publié le 27 janvier 2022 à 18h10 par A.M.

Du haut de ses 15 ans, Endrick affole l'Europe. L'attaquant de Palmeiras est annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, mais également du Stade Rennais. Un dossier commenté par Bruno Genesio.

C'est la nouvelle perle du football brésilien. A seulement 15 ans, Endrick est déjà suivi par les plus grands clubs européens. Le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une nouvelle bataille pour ce crack, mais ce n'est pas tout puisque le PSG, Manchester United et Liverpool seraient sur le coup, tout comme le Stade Rennais qui a prouvé ces derniers mois ses compétences en matière de recrutement. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio a toutefois démenti l'intérêt du club breton.

Genesio dément pour Endrick