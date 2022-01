Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane reçoit une proposition totalement improbable !

Publié le 27 janvier 2022 à 17h15 par D.M.

Joueur de Montpellier et membre de la famille de Zinédine Zidane, Joris Chotard a proposé au champion du monde 1998 de rejoindre l'Hérault. Sans succès.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, Zinédine Zidane profite de son temps libre pour passer du temps avec sa famille. Mais l’ancien joueur pourrait prochainement replonger dans le monde du football. Le technicien français suscite l’intérêt de nombreux clubs et notamment du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Zidane est la grande priorité des dirigeants basés au Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais le champion du monde 1998 a aussi reçu un appel plus surprenant.

« J’ai essayé de le faire venir à Montpellier, mais sans succès »