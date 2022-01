Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola veut mettre le feu au dossier Haaland !

Publié le 28 janvier 2022 à 0h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite recruter Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le club parisien va devoir se méfier de Manchester City.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. Le joueur, lié au PSG jusqu’en juin prochain, a déjà un accord de principe avec le club espagnol. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens pensent à Erling Haaland selon les informations exclusives du 10Sport.com. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien pourrait quitter la formation allemande pour seulement 75M€ lors du prochain mercato estival en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais selon les informations de Sky Sports , le PSG va devoir se méfier de Manchester City dans ce dossier Haaland.

« En Premier League, Manchester City est en pole position »