Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de cet attaquant de Dupraz sur son départ !

Publié le 28 janvier 2022 à 1h30 par T.M.

Ce jeudi, l’ASSE a annoncé le départ en prêt de Jean-Philippe Krasso à l’AC Ajaccio. Un choix sur lequel s’est confié l’attaquant qui va donc finir la saison en Corse.

Tandis que l’ASSE cherche toujours à recruter un attaquant durant ce mercato hivernal, les Verts se sont séparés d’un buteur ce jeudi. En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Jean-Philippe Krasso a quitté le Forez et le groupe de Pascal Dupraz. Très courtisé en Ligue 2, le Stéphanois a finalement rejoint la Corse et l’AC Ajaccio. « C’est un joueur que je suis depuis longtemps. J’ai continué à le suivre, et aujourd’hui l’opportunité fait que nous en avons besoin et que lui a besoin de temps de jeu. Plusieurs clubs souhaitaient le recruter, il a choisi l’ACA », a notamment confié Johan Cavalli, coordinateur sportif de l’AC Ajaccio, sur le site du club.

« Beaucoup de monde dans mon entourage m’ont dit du bien de l’AC Ajaccio »