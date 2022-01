Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz lâche ses vérités sur son adaptation chez les Verts !

Publié le 27 janvier 2022 à 11h30 par B.C.

Soulagé après la victoire de l’AS Saint-Etienne contre Angers (1-0) ce mercredi en match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Pascal Dupraz s’est prononcé sur son premier mois à la tête du club stéphanois tout en se montrant ambitieux pour la suite, avec l’espoir d’injecter encore du sang neuf dans son effectif avant la fin du mois.

Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, Pascal Dupraz a pris la succession de Claude Puel sur le banc de l’ASSE après le début de saison catastrophique du club stéphanois. La déroute contre le Stade Rennais (5-0) le 5 décembre dernier a ainsi été fatale à Puel, remplacé par le technicien haut-savoyard quelques jours après. Pascal Dupraz s’est lancé dans une mission sauvetage dont il a le secret, lui qui est parvenu à empêcher la relégation du TFC en Ligue 2 en 2016 alors que le club comptait 10 points de retard sur le premier non relégable, à 10 journées de la fin du championnat. Pour parvenir à ses fins, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne compte sur ce mercato hivernal pour se renforcer, et le club du Forez n’a pas chômé jusqu’à maintenant avec pas moins de cinq renforts actés, à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliquim Mangala et Joris Gnagnon. De quoi satisfaire Pascal Dupraz, heureux de son premier mois chez les Verts .

« Depuis mon arrivée il y a un mois, je me sens véritablement soutenu »

Ce mercredi, Pascal Dupraz a décroché son premier succès en Ligue 1 comme entraîneur de l’ASSE face à Angers (1-0) en match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Verts de mettre fin à une série de sept défaites de rang et de reprendre espoir pour le maintien, alors que le club reste lanterne rouge avec 5 points de retard sur les Girondins de Bordeaux, 17e. Tout reste donc encore à faire pour l’ASSE, mais Pascal Dupraz s’est montré positif au moment de faire un premier bilan de son passage du côté de Geoffroy Guichard. « C'est la joie d’un groupe. Depuis un mois, dans leurs attitudes sur et en dehors du terrain, je n’ai rien à reprocher à ces joueurs. Je les admire, j'adore leur comportement , a-t-il confié à l’issue de la rencontre en conférence de presse. Depuis mon arrivée il y a un mois, je me sens véritablement soutenu par le trio formé par Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin. Ils m’apportent beaucoup de sérénité, c'est d'une grande aide pour l'entraîneur que je suis. Je n'oublie pas non plus les deux actionnaires du club qui ont dû être très contents ce soir devant leur télé. »

« Le mercato nous permettra de reconstituer un groupe »