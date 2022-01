Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Et si Dupraz tentait un gros coup avec… Blaise Matuidi ?

Publié le 27 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Engagée dans une opération maintien, l’ASSE cherche notamment des renforts d’expérience pour se sauver. Une arrivée de Blaise Matuidi pourrait alors être d’une grande aide pour Pascal Dupraz.

Après une première partie de saison catastrophique, l’ASSE a décidé de réagir pour éviter la catastrophe et la relégation. Ainsi, Claude Puel a été remercié et c’est Pascal Dupraz qui a été nommé pour mener à bien cette mission commando. Et pour y arriver, l’entraîneur des Verts peut compter sur de précieux renforts durant ce mois de janvier. Habitué à se battre pour le maintien, Paul Bernardoni est arrivé en provenance d’Angers, tandis que Bakary Sako et Eliaquim Mangala ont eux rejoint l’ASSE pour apporter toute leur expérience à un groupe très jeune.

L’expérience de Matuidi au service de l’ASSE ?

Mais à l’ASSE, le recrutement n’est toujours pas terminé. D’autres joueurs pourraient encore débarquer d’ici le 31 janvier. Pascal Dupraz ne devrait alors pas dire non à de nouveaux éléments expérimentés. En ce sens, les Verts feraient bien de se tourner vers un certain Blaise Matuidi, qui connait très bien le club stéphanois. Depuis 2020, le Français évolue en MLS, à l’Inter Miami. Une aventure qui est en train de tourner au fiasco puisque Matuidi n’a pas été annoncé parmi les joueurs de la franchise de Beckham pour la nouvelle saison. Un départ pourrait alors se profiler pour l’ancien joueur de l’ASSE. Une occasion à saisir pour Pascal Dupraz, qui pourrait alors s’offrir un incroyable renfort d’expérience pour cette seconde partie de saison.