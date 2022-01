Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a connu un échec cuisant !

Publié le 25 janvier 2022 à 23h10 par A.C.

A la recherche d’un attaquant pour renforcer l’effectif de l’ASSE, Pascal Dupraz a décidé de se tourner vers la Serie A.

Il ne reste plus que quelques jours encore à l’ASSE pour donner à Pascal Dupraz toutes les armes utiles à la mission maintien. Comme nous vous l’avions annoncé sur le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub sont notamment arrivés, mais Dupraz semble attendre un énième renfort en attaque. Déjà pointées du doigt sous Claude Puel, les carences à ce poste pourraient d’ailleurs s’accentuer avec le départ de Jean-Philippe Krasso. A en croire les récentes indiscrétions du Progrès , le joueur de 24 ans devrait être prêté en Ligue 2 d’ici la fin du mercato.

Muriqi a refusé une offre de l’ASSE