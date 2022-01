Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz confirme un gros échec sur le marché !

Publié le 25 janvier 2022 à 15h10 par A.M.

Comme révélé par le10sport.com, Marcel Tisserand ne rejoindra pas l'ASSE. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz a confirmé cette tendance.

Cet hiver, l'ASSE est très active sur le marché des transferts. Et pour cause, les Verts ont obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub tandis que Bakary Sako, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon sont arrivés libres. Toutefois, Pascal Dupraz ne compte pas s'arrêter là et espère voir débarquer d'autres renforts à l'image d'un attaquant et d'un latéral droit. De nombreux noms circulent ces jours-ci à l'image de celui de Marcel Tisserand qui joue peu à Fenerbahce et que Pascal Dupraz connaît pour l'avoir eu sous ses ordres à Toulouse.

Dupraz confirme que Tisserand ne signera pas