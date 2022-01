Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz réclame une nouvelle recrue à l’ASSE !

Publié le 25 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, l’ASSE a déjà fait venir 5 nouveaux joueurs, mais cela n’est pas terminé. Pascal Dupraz pousserait d’ailleurs pour un dossier en coulisses.

Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala… L’ASSE est très active durant ce mercato hivernal. Les Verts se donnent ainsi les moyens pour tenter de se maintenir et Pascal Dupraz devrait d’ailleurs encore enregistrer des renforts d’ici le 31 janvier. Un buteur est notamment réclamé dans le Forez et c’est Robert Beric qui pourrait débarquer à l’ASSE. Mais le Slovène pourrait ne pas être le seul à rejoindre les Verts d’ici la fin du mois de janvier.

Les retrouvailles entre Dupraz et Tisserand