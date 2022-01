Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit un message clair pour ce joueur de l’OM !

Publié le 25 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Poussé au départ par l'OM, Alvaro Gonzalez voit plusieurs clubs de Ligue 1 lui ouvrir la porte. Après l'ASSE, c'est Bordeaux qui évoque ce dossier.

Il y a quelques jours, Pascal Dupraz ouvrait la porte à une arrivée d'Alvaro Gonzalez à l'ASSE : « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! » Il faut dire que le défenseur espagnol est poussé au départ par l'OM, mais d'autres clubs sont dans le coup, à l'image des Girondins de Bordeaux qui cherchent un défenseur central comme l'a confirmé Vladimir Petkovic après la victoire contre Strasbourg.

Bordeaux ouvre la porte à un défenseur