Mercato - OM : Un club de Ligue 1 ouvre la porte à Alvaro Gonzalez !

Publié le 24 janvier 2022 à 10h10 par D.M.

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic s'est prononcé sur le recrutement d'un défenseur central. Pour renforcer ce poste, le club penserait à Alvaro Gonzalez.

Lié à l’OM jusqu’en 2024, Alvaro Gonzalez est poussé vers la porte de sortie cet hiver. Agé de 32 ans, le défenseur ne sera pas retenu cet hiver en cas d’offre satisfaisante. En Espagne, le joueur figurerait dans le viseur d’Osasuna ou encore du FC Valence. Alvaro Gonzalez serait aussi la grande priorité des Girondins de Bordeaux, qui se sont séparés de Laurent Koscielny. Après la victoire de son équipe face au RC de Strasbourg ce dimanche (4-3), Vladimir Petkovic a fait allusion à ce dossier.

« Si on peut trouver quelqu’un qui puisse aider l’équipe et le club, tant mieux »