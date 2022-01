Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez affiche une position radicale en coulisses !

Publié le 23 janvier 2022 à 18h45 par D.M.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Alvaro Gonzalez serait heureux à Marseille et n'aurait aucune envie de quitter l'OM lors de ce mois de janvier.

Après avoir mis la main sur Cédric Bakambu et sur Sead Kolasinac, l’OM pourrait tenter de trouver une porte de sortie à certains indésirables comme Alvaro Gonzalez. Bien que lié à l’OM jusqu’en 2024, le défenseur ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions » avait confié Pablo Longoria, président de l’OM, en conférence de presse.

Alvaro Gonzalez ne veut pas partir