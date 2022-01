Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez pose ses conditions pour son départ !

Publié le 22 janvier 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Courtisé par les Girondins de Bordeaux, Alvaro Gonzalez est poussé vers la sortie. Mais le défenseur espagnol n'aurait pas l'intention de renforcer un rival de l'OM.

« La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années » confiait Alvaro Gonzalez en février dernier. Quelques semaines plus tard, le défenseur espagnol confirmait son amour pour l’OM en prolongeant son contrat avec le club marseillais jusqu’en 2024. Agé de 32 ans, le joueur imaginait certainement raccrocher les crampons dans la cité phocéenne, mais c’était sans compter sur Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Arrivé à Marseille en mars dernier, le technicien argentin ne compte pas sur Alvaro Gonzalez et aurait demandé à son président de le vendre cet hiver. Questionné sur l’avenir du défenseur, Pablo Longoria a confirmé qu'il cherchait des solutions. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions » avait confié le dirigeant lors de la présentation de Sead Kolasinac.

« Le club affiche sa volonté de se séparer du joueur »

Journaliste pour RMC , Florent Germain est revenu sur la sortie de Pablo Longoria : « On a eu un vrai coup de pression de la part de Pablo Longoria. Le ton est resté calme en conférence de presse, mais Pablo Longoria avait prévu de parler d’Alvaro, c’était préparé. Il voulait mettre un petit coup de pression publiquement au défenseur espagnol. Il a eu cette phrase « j’ai parlé avec lui et son agent, on a un défenseur en trop avec nos deux arrivées, on va travailler pour travailler des solutions, la porte est ouverte » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le club affiche sa volonté de se séparer du joueur ». Poussé vers la sortie, Alvaro Gonzalez a plusieurs touches en Espagne, mais aussi en France.

« Lui dit qu’il ne partira que s’il y a une offre intéressante »