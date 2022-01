Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce d'autres arrivées pour la fin du mercato d’hiver !

Publié le 22 janvier 2022 à 14h30 par A.C.

Après Daniel Alves et Ferran Torres, Xavi souhaite voir d’autres recrues arriver au FC Barcelone d’ici la fin du mercato hivernal.

Nombreux annonçaient un FC Barcelone exsangue, ne pouvant même pas recruter. Finalement, si les enregistrements des recrues ont été un peu compliquées, Xavi a vu deux renforts débarquer en ce mois de janvier avec Ferran Torres et Daniel Alves. Beaucoup de choses pourraient toutefois changer avant le 1er février prochain et la fin du mercato hivernal ! Le coach du Barça n’aurait pas abandonné l’espoir de recruter un attaquant de pointe, même si la piste Alvaro Morata semble plus que compromise. Le poste de latéral gauche serait également visé, alors que le départ surprise d’un élément comme Frenkie de Jong pourrait appeler un remplaçant. Le Néerlandais semble avoir perdu du crédit au FC Barcelone et avec une très grosse valeur sur le marché il pourrait rapporter gros, avec notamment Chelsea qui serait prêt à dépenser près de 70M€.

« Nous travaillons pour recruter d’autres joueurs »

Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a expliqué s’attendre à d’autres arrivées d’ici la fin du mercato hivernal. « Nous travaillons effectivement pour recruter un attaquant. Mais c’est également le cas pour d’autres postes. Nous avons beaucoup parlé avec le club et j’ai été clair concernant les secteurs qu’il faut renforcer » a expliqué le coach du FC Barcelone, à la veille du déplacement à Alavés. « Nous travaillons dans ce sens et nous voulons recruter d’autres joueurs. Après entre vouloir et pouvoir il y a une certaine différence. Il y a la limite salariale, les montants des transferts... Nous verrons ». Le départ d’Ousmane Dembélé, qui semble être souhaité par l’ensemble du Barça, pourrait bien aider Xavi à étoffer son effectif.

La vente de Dembélé pour tout débloquer