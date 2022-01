Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves s’enflamme pour le retour de Xavi !

Publié le 19 janvier 2022 à 7h30 par Th.B.

Le président Joan Laporta a fait le choix de nommer Xavi Hernandez pour relancer la locomotive blaugrana. Et pour Dani Alves, venir prendre les rênes de l’effectif du FC Barcelone était un challenge délicat à relever.

Après le licenciement de Ronald Koeman à la toute fin du mois d’octobre, le président Joan Laporta a pris quelques jours afin de nommer le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Légende vivante du Barça , Xavi Hernandez s’est assis sur le banc du Barça au début du mois de novembre et dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 afin de remettre le projet sportif du FC Barcelone sur les bons rails. Première recrue de l’ère Xavi Hernandez, Dani Alves s’est confié sur la difficulté du challenge que l’ancien numéro 6 du FC Barcelone s’est mis en tête de relever en ces temps sportifs et économiques difficiles pour le club culé.

« Prendre le Barça en ce moment, il faut lui tirer le chapeau »