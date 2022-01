Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l’opération Dembélé !

Publié le 19 janvier 2022 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait lancé un ultimatum au clan Ousmane Dembélé pour qu’une réponse soit rapidement donnée au niveau d’une prolongation de contrat, le président Joan Laporta ne devrait pas s’attendre à une issue positive pour cette opération selon ESPN.

Et si les dés étaient déjà jetés dans le feuilleton Ousmane Dembélé ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, le champion du monde tricolore ne serait toujours pas enclin à l’idée d’accepter de prolonger son engagement sous les conditions proposées par le comité de direction du FC Barcelone. En effet, Dembélé et son agent Moussa Sissoko réclameraient un salaire plus important que celui qui a été offert à l’ailier du FC Barcelone lorsque son représentant voudrait une jolie commission pour la signature du contrat. Un ultimatum aurait été lancé à Ousmane Dembélé et à Sissoko pour qu’une réponse définitive soit donnée aux dirigeants du FC Barcelone. Néanmoins, Moussa Sissoko a affirmé qu’il ne réagirait pas au coup de pression du Barça à RMC Sport ce mardi.

Une réunion prévue ce mercredi, mais peu de chances qu’une prolongation soit signée