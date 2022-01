Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les gros regrets de Dani Alves pour Lionel Messi…

Publié le 18 janvier 2022 à 23h15 par T.M.

L’été dernier, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Un départ qui attriste grandement Dani Alves, qui vient lui de faire son retour au sein du club catalan.

De retour au FC Barcelone en tant que président, Joan Laporta avait érigé en priorité la prolongation de Lionel Messi. L’Argentin arrivait au terme de son contrat et finalement, un accord avait été trouvé pour que le septuple Ballon d’Or paraphe un nouveau bail en Catalogne. Finalement, un énorme tremblement de terre s’est produit puisque pour des raisons financières, le Barça n’a pas pu prolonger Lionel Messi et a dû se résoudre à le laisser partir.

« C’est bizarre d’être ici et qu’il ne soit pas là »