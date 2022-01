Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a annoncé la couleur en coulisse !

Publié le 18 janvier 2022 à 19h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG qui pourrait s’attacher ses services grâce à son potentiel futur statut d’agent libre, Paul Pogba s’est engagé auprès de Ralf Rangnick pour donner son maximum jusqu’à la fin de la saison. Avant de faire ses adieux à Old Trafford et prendre la route de Paris ?

Et si Paul Pogba finissait par déposer ses valises au PSG lors de la prochaine intersaison ? Déjà, lors du dernier mercato estival, il a été question d’une potentielle arrivée du champion du monde tricolore au Paris Saint-Germain avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente sur le marché des agents libres. Résultat, le 10 août dernier, l’arrivée de Lionel Messi pour les deux saisons suivantes a été officialisée. Et pour ce qui est en du dossier Pogba, il semble avoir été reporté au mercato estival de 2022 bien qu’un pont d’or pourrait lui être offert par Leonardo et la direction sportive comme The Independent le confiait en août dernier avec un salaire hebdomadaire de 600 000€. The Times et Le Parisien ont pour leur part affirmé ces derniers jours que la possibilité d’évoluer en Ligue 1 serait appréciée par Paul Pogba, lui qui n’a connu que la Premier League et la Serie A depuis ses débuts en tant que professionnel. Et concernant une prolongation de contrat, Manchester United aurait tourné la page et se pencherait déjà sur sa succession avec Jude Bellingham, Declan Rice et John McGinn selon The Daily Telegraph . De quoi pousser Ralf Rangnick à ne pas se montrer confiant quant à une éventuelle signature de Pogba pour une prolongation. De bon augure pour le PSG ?

« Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison »