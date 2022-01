Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche toujours une certitude avec Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 18h15 par A.M.

Malgré les récentes informations selon lesquelles le PSG serait de plus en plus en confiant quant à la possibilité de prolonger Kylian Mbappé, le Real Madrid ne serait pas particulièrement inquiet.

Le PSG va-t-il réussir l'impossible pour Kylian Mbappé ? Alors qu'un départ libre à l'issue de la saison semblait être l'issue la plus probable pour l'attaquant français, le club de la capitale semble être en passe d'inverser la tendance. Après Téléfoot et The Telegraph , c'est ESPN qui confirme ce mardi que l'ancien Monégasque est plus que jamais ouvert à l'idée de prolonger son contrat au PSG sur une courte durée, écartant ainsi de façon temporaire la menace du Real Madrid.

Le Real Madrid reste confiant pour Mbappé