Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Erling Haaland !

Publié le 18 janvier 2022 à 12h15 par B.L.

Face au risque de voir Kylian Mbappé rejoindre librement le Real Madrid l'été prochain, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité pour remplacer le Français. Alors que le Barça souhaiterait également recruter le Norvégien, les Blaugrana pourraient se retrouver dans l'incapacité de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund.

Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Selon nos informations exclusives, le Français possède déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre librement le Real l'été prochain. Par conséquent, le PSG se prépare au probable départ de sa star. Comme révélé par le10sport.com au mois d'août dernier, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo devant. Et le directeur sportif du PSG pourrait recevoir une bonne nouvelle en provenance du FC Barcelone, également annoncé comme étant sur les traces du buteur du Norvégien.

Le Barça cherche d'autres options offensives