Mercato - OM : Barcelone, Chelsea… Sampaoli affronte du lourd pour sa nouvelle recrue !

Publié le 18 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Avec le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau latéral gauche réclamé par Jorge Sampaoli. La piste menant à Nicolas Tagliafico fait beaucoup parler depuis quelques jours, mais le dossier paraît déjà compromis à plusieurs niveaux pour le club marseillais. Explications.

Dans un contexte financier où l’OM ne peut pas se permettre de grosses dépenses, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria travaillent activement sur le mercato du club phocéen. Et suite au départ de Jordan Amavi, prêté à l’OGC Nice avec une option d’achat de. 5M€, l’entraîneur argentin a déjà défini ses grandes priorités : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C'est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste », a récemment indiqué Sampaoli en conférence de presse. Et un profil semble particulièrement retenir l’attention de l’OM depuis quelques jours maintenant…

L’OM à fond sur Tagliafico, mais…

La piste menant à Nicolas Tagliafico (29 ans) est annoncée comme la nouvelle grande priorité de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts pour oublier Jordan Amavi, d’autant que le latéral gauche argentin semble vouloir quitter l’Ajax Amsterdam avant la clôture du mercato malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Toutefois, Sky Italia a jeté un gros froid sur ce dossier en révélant ce mardi matin que Tagliafico privilégiait un départ vers Naples pour ce mois de janvier, et ses agents ont d’ailleurs prévu de s’entretenir avec la direction de l’Ajax pour faire avancer les négociations. Outre le club italien, l’OM doit composer avec une concurrence XXL dans ce dossier puisque TyC Sports annonce de son côté que le FC Barcelone en pince toujours pour Tagliafico, tout comme Chelsea qui prospecte au poste de latéral gauche puisque le retour d’Emerson, prêté à l’OL, semble se compliquer comme le10sport.com vous l’a révélé. Selon les dernières tendances, une offre à hauteur de 7M€ pourrait convaincre l’Ajax Amsterdam de laisser filer Nicolas Tagliafico cet hiver.

