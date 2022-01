Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Boubacar Kamara pour son avenir ?

Publié le 18 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Boubacar Kamara est envoyé aux quatre coins de l’Europe. Mais selon vous, que doit faire le joueur de l’OM ?

Cela fait déjà quelques mois que Boubacar Kamara est annoncé sur le départ, mais le milieu de 22 ans figure encore dans l’effectif de Jorge Sampaoli. L’été dernier, l’OM avait cherché à se séparer de son minot, sans parvenir à ses fins. Alors qu’il est finalement resté à Marseille, Boubacar Kamara n’a pas prolongé son contrat pour autant et sera donc libre de s’engager avec le club de son choix à l’issue de la saison. Tout semble donc indiquer que le numéro 4 de l’OM quittera bientôt la cité phocéenne, et plusieurs prétendants prestigieux sont à l’affût.

Que doit décider Kamara ?