Mercato - OM : Un géant européen revient à la charge pour Kamara !

Publié le 17 janvier 2022 à 20h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger et pourrait bien plier bagages au cours de ce mercato hivernal.

Tout semble perdu. Alors que cet été Pablo Longoria semblait croire en une prolongation de Boubacar Kamara, les deux parties seraient plus éloignées que jamais. Ainsi, le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait le vendre dès janvier, afin de ne pas le perdre gratuitement dans seulement quelques mois. Plusieurs clubs seraient sur le coup avec notamment l’AS Roma de José Mourinho, qui aurait d’ailleurs personnellement appelé Kamara tout récemment, afin de le convaincre de quitter l’OM et tenter sa première aventure à l’étranger. Mais un autre cador de Serie A pourrait décider de relancer les débats...

La Juventus pense de nouveau à Kamara