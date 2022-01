Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en difficulté dans ses négociations avec un cadre ?

Publié le 17 janvier 2022 à 20h00 par P.L.

Mettant l'accent sur les prolongations ces derniers temps, le FC Barcelone voudrait étendre le bail de Sergi Roberto, en fin de contrat en juin prochain. Mais le club catalan pourrait se heurter à un sérieux problème dans le dossier.

Cette saison, le FC Barcelone semble mettre l’accent sur les prolongations. Le club catalan a déjà enregistré les extensions de contrat deux cadres avec Sergio Busquets et Gerard Piqué en plus de ses jeunes joueurs Ansu Fati et Pedri, sans oublier la prolongation surprise de Samuel Umtiti. Mais Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là puisqu’il aurait désormais fixé ses priorités sur Gavi et Ronald Araujo suite au dénouement du dossier Ousmane Dembélé. Mais un autre dossier urgent côté blaugrana est celui de Sergi Roberto, également en fin de contrat en juin prochain. Comme l’a expliqué le journaliste Matteo Moretto, une réunion serait à prévoir cette semaine entre le représentant du joueur et le FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta pourrait se retrouver en difficulté avec l’avenir de l'international espagnol.

Le Barça veut baisser le salaire de Sergi Roberto, le joueur dispose d’autres options pour son avenir