Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’attaque à un coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 janvier 2022 à 18h10 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait à se lancer sur les traces d’Anthony Martial, le club culé serait contraint de prendre en intégralité le salaire du Français et de verser une indemnité de prêt à Manchester United.

Avant la clôture du mercato hivernal, le FC Barcelone aimerait pouvoir mettre la main sur un renfort offensif supplémentaire après avoir déjà enregistré la signature de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Et pour ce faire, plusieurs profils seraient à l’étude du côté du FC Barcelone tels que Alvaro Morata ou encore Alexis Sanchez. Et d’après les dernières tendances, l’option Anthony Martial serait à présent prise en considération au Barça .

Le FC Barcelone pense à Martial, mais…