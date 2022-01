Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 17 janvier 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que Paul Pogba voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison, Manchester United semblerait avoir perdu tout espoir de prolonger la piste du PSG. D’ailleurs, les plans pour sa succession seraient déjà bien dessinés.

Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Paul Pogba du côté de Manchester United. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison, le champion du monde tricolore ne semblerait absolument pas être en passe de le prolonger bien que Manchester United ait longtemps espéré parvenir à trouver un terrain d’entente avec son numéro 6. D’ailleurs, le PSG était déjà intéressé par l’idée d’attirer Pogba lors de la dernière intersaison en ayant préparé une offensive pour la fin du mercato avant que l’énorme opportunité Lionel Messi se présente sur le marché. Résultat, le dossier Paul Pogba a été reporté au prochain mercato estival. Cependant, un pont d’or serait déjà prêt pour Paul Pogba comme The Independent le révélait en août dernier. Un salaire de 600 000€ par semaine devrait lui être accordé si ce dernier prenait la décision d’arborer la tunique parisienne au lieu de celles du Real Madrid, de la Juventus ou encore du FC Barcelone. Néanmoins, ça sent bon pour le PSG selon The Times et Le Parisien qui assuraient dernièrement que Pogba serait très intéressé par l’idée de faire ses premiers pas dans le football professionnel français au PSG. Une tendance confirmée par le journaliste Dominique Séverac qui faisait passer le message suivant dernièrement : « Paul Pogba a envie de venir à Paris ». Mais qu’en est-il du côté de Manchester United ?

Pogba et United, c’est fini !

À en croire les informations divulguées par The Daily Telegraph , Manchester United semblerait avoir jeté l’éponge quant à une potentielle prolongation de contrat de Paul Pogba. Il est spécifié par le média britannique que le milieu de terrain des Red Devils devrait bien prendre le chemin d’un départ au vu de sa situation contractuelle à Manchester United lorsque les dirigeants du club mancunien se pencheraient déjà sur la succession de Pogba en marge du prochain mercato estival.

