Mercato - Barcelone : Laporta tente un coup à 20M€ pour Dembélé !

Publié le 17 janvier 2022 à 15h30 par Th.B.

Alors qu’Ousmane Dembélé resterait muet face à l’offre de prolongation de contrat du FC Barcelone, le président Joan Laporta aurait proposé les services du Français à Manchester United et à Newcastle contre une indemnité de transfert de 20M€.

Ousmane Dembélé pourrait être amené à quitter le FC Barcelone plus tôt que prévu. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, et refusant d’accepter l’offre économique du FC Barcelone pour prolonger son engagement contractuel jugeant que la salaire proposé par le Barça n’est pas à la hauteur, Dembélé est bien parti pour plier bagage à la fin de la saison. En effet, par l’intermédiaire de son statut d’agent libre, Dembélé pourrait rejoindre le club de son choix. Et selon la Cadena SER , la préférence du champion du monde tricolore se porterait sur la Premier League après avoir connu la Ligue 1, la Bundesliga et la Liga. Cependant, le président Joan Laporta ne compterait pas laisser le troisième joueur le plus cher de son histoire partir libre de tout contrat. C’est en effet ce que Mundo Deportivo a affirmé ce lundi en expliquant que si Dembélé et son agent Moussa Sissoko ne donnait pas une réponse définitive lors des prochaines 48 heures au sujet de l’offre de prolongation soumise par les Blaugrana , le club culé tenterait alors de se mettre d’accord avec un prétendant d’Ousmane Dembélé afin de boucler un transfert avant la clôture du mercato hivernal.

Le Barça aurait proposé Dembélé à United et Newcastle…