Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a voulu claquer la porte !

Publié le 17 janvier 2022 à 14h45 par Th.B.

Bien que son contrat ait été prolongé à l’issue de la saison dernière au PSG, Mauricio Pochettino aurait bel et bien souhaité changer d’air à l’automne dernier pour s’asseoir sur le banc de Manchester United.

Mauricio Pochettino se laissera-t-il séduire par les sirènes de Manchester United ? En marge du prochain mercato estival, les dirigeants des Red Devils prévoiraient de nommer leur nouveau coach avant la fin de la saison comme The Manchester Evening News l’a révélé ce lundi. De son côté, et ce bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, Pochettino rêverait toujours bel et bien de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United. L’entraîneur du PSG aurait même pu écourter son aventure au sein du club de la capitale, initiée en janvier 2021.

Pochettino voulait remplacer Solskjaer à United