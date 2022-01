Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un «rêve» pour son avenir…

Publié le 14 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il a vu son contrat être prolongé jusqu’en juin 2023 à la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino rêverait de prendre les rênes de l’équipe première de Manchester United une fois que son aventure sur le banc du PSG touchera à sa fin.

À la toute fin du mois de novembre, quelques jours après avoir remercié Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United nommait Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison, le temps d’avancer dans la nomination d’un coach qui prendra les rênes de l’effectif pour la saison prochaine. Mauricio Pochettino était alors évoqué comme option prioritaire aux yeux des dirigeants de Manchester United alors qu’en parallèle, son cas est discuté en coulisse par les décideurs du PSG comme le10sport.com vous le dévoilait le 9 novembre dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, Mauricio Pochettino rêverait de Manchester United selon Julien Laurens.

Manchester United, la destination rêvée de Pochettino