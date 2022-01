Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Rafinha, Leonardo va boucler un autre départ !

Publié le 14 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que Leonardo chercherait à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, Sergio Rico pourrait rapidement quitter le PSG pour rejoindre Majorque sous la forme d’un prêt.

Au tout début du mercato estival, le départ en prêt pour les six prochains mois de Rafinha a été officialisé. Direction le pays basque et la Real Sociedad pour l’ancien joueur du FC Barcelone arrivé au PSG à l’été 2020. Cependant, Leonardo ne s’arrêterait pas là et un autre prêt pourrait être bouclé dans les prochaines heures selon Matteo Moretto en la personne de Sergio Rico.

Accord imminent pour le prêt de Rico à Majorque