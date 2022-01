Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une belle offre pour ce dossier chaud !

Publié le 13 janvier 2022 à 16h45 par Th.B.

Aston Villa serait prêt à répondre aux attentes de Leonardo dans le dossier Sergio Rico, le club entraîné par Steven Gerrard ayant proposé un prêt avec option d’achat au directeur sportif du PSG.

Après Rafinha, parti en prêt à la Real Sociedad, place au départ de Sergio Rico ? Cet hiver, Leonardo pourrait tenter de dégraisser l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Et cette opération serait susceptible de passer par le départ du troisième gardien du PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semblerait avoir l’embarras du choix puisque France Bleu Paris assurait mercredi que Majorque ainsi que deux clubs anglais s’intéresseraient au profil de Rico. Et l’une de ces écuries serait Aston Villa qui semble déjà être passé à l’action.

Aston Villa propose un prêt avec option d’achat pour Sergio Rico !