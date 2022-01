Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est confronté à un énorme chantier cet hiver !

Publié le 13 janvier 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria espère se séparer de joueurs dans les prochaines semaines afin de libérer de l'espace dans la masse salariale. Des départs, qui pourraient débloquer l'arrivée de Sead Kolasinac (Arsenal).

Pablo Longoria devrait faire parler de lui lors de ce mois de janvier, mais pas autant que lors du dernier mercato estival. En août 2021, le président de l’OM était sur tout les fronts et avait réussi à boucler l’arrivée de douze recrues. Loin d’être insignifiant pour le club marseillais, qui va désormais s’atteler à dégraisser son effectif. « Le club est dans une situation économique compliquée qui complique l'arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Il n'a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur » avait confié Jorge Sampaoli en conférence de presse. Car oui, le dirigeant marseillais a réalisé un premier prêt, celui de Jordan Amavi vers l’OGC Nice. Sûrement pas le dernier, comme l’a expliqué Alexandre Jacquin. « C’est une question de besoin financier. L’OM a impérativement besoin de vendre pour parvenir à l’équilibre budgétaire. Ça passera par une qualification en la Ligue des champions, mais aussi par la vente de joueurs. C’est le modèle qui a été vendu par Pablo Longoria à Frank McCourt lorsqu’il a succédé à Jacques-Henri Eyraud » a déclaré le journaliste de la Provence sur la chaîne Twitch du quotidien régional.

Des départs sont espérés cet hiver...

Ils sont plusieurs à faire les gros titres de l’actualité ces derniers jours. Le dossier le plus chaud semble être celui d’Alvaro Gonzalez. Agé de 32 ans, le défenseur espagnol, qui ne fait pas partie des premiers choix de Jorge Sampaoli, est en discussions avancées avec le FC Valence. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Il pourrait être imité par Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, annoncés, eux aussi, sur le départ et dans le viseur de formations européennes. Prêté à Elche cette saison, Dario Benedetto est, quant à lui, certain de ne plus fouler la pelouse du Vélodrome. L’attaquant argentin est en partance pour Boca Juniors. Selon la presse sud-américaine, le joueur aurait donné son accord au club de Buenos Aires. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

... Pour acter l'arrivée de Kolasinac