Mercato - OM : Alvaro Gonzalez pourrait débloquer le mercato de Pablo Longoria !

Publié le 13 janvier 2022 à 11h10 par D.M.

Agé de 32 ans, Alvaro Gonzalez aurait entamé des négociations avec le FC Valence. Un départ, qui pourrait permettre de débloquer plusieurs dossiers chauds de Pablo Longoria.

En 2021, l’OM officialisait les prolongations de contrat de Jordan Amavi et d’Alvaro Gonzalez. Depuis, le latéral gauche, qui ne rentrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, a été prêté à l’OGC Nice. Quant au défenseur espagnol, il pourrait, lui aussi, quitter Marseille dans les prochains jours. En manque de temps de jeu à l’OM, Alvaro Gonzalez envisagerait de retourner en Espagne. Comme l’a confirmé le journaliste de la Provence, Alexandre Jacquin, le joueur discute depuis plusieurs jours avec le FC Valence.

Alvaro Gonzalez pourrait débloquer le recrutement de l'OM