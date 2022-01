Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé la solution pour le départ d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 13 janvier 2022 à 8h15 par T.M.

S’activant pour trouver un point de chute pour Alvaro Gonzalez, Pablo Longoria pourrait bien avoir le défenseur de l’OM accepter de filer du côté de Valence.

Du côté de l’OM, Jorge Sampaoli ne voudrait plus d’Alvaro Gonzalez. Plus dans les plans de l’Argentin, le défenseur central serait ainsi invité à trouver un nouveau club durant ce mois de janvier. Plusieurs pistes existeraient, notamment en Ligue 1, où l’ASSE, Strasbourg et Bordeaux seraient intéressés. Néanmoins, comme expliqué par L’Equipe , Alvaro Gonzalez ne voudrait pas rejoindre un autre club de Ligue 1. La solution serait donc à l’étranger pour Pablo Longoria, qui pourrait bien avoir trouvé la réponse à ce feuilleton.

Alvaro Gonzalez ouvert pour rejoindre Valence ?