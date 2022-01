Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club d'Alvaro Gonzalez est connu ?

Publié le 12 janvier 2022 à 21h00 par A.C.

Peu utilisé cette saison par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait rester l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato hivernal.

La saison dernière, il était l’un des piliers de l’Olympique de Marseille. Mais tout a changé pour Alvaro Gonzalez, qui n’a cumulé que 725 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Trop peu pour l’Espagnol, qui voudrait donc rejoindre un autre club cet hiver pour avoir un plus grand temps de jeu. Des nouvelles indiscrétions sur ce sujet ont toutefois fait surface récemment et on apprend que ce départ viendrait finalement d’un clash qui aurait eu lieu entre Alvaro Gonzalez et Jorge Sampaoli, en marge du choc entre l’OM et le PSG en octobre dernier.

Direction Bordeaux pour Alvaro Gonzalez