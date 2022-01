Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Bakambu, Longoria doit régler un autre dossier brûlant !

Publié le 11 janvier 2022 à 15h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024, Alvaro Gonzalez pourrait quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal et notamment retrouver son pays natal, l’Espagne.

La défense de l’Olympique de Marseille pourrait bien voir plusieurs joueurs partir ! La fin de contrat de Boubacar Kamara semble avoir scellé son avenir, tandis que Pablo Longoria continue à travailler pour trouver un club à Duje Caleta-Car. Un nouveau nom a également fait surface tout récemment, avec Alvaro Gonzalez. Ce dernier ne semble plus rentrer dans les plans de Jorge Sampaoli et a subi la concurrence de Luan Peres et William Saliba, arrivés l’été dernier. L’Espagnol a notamment été lié à des clubs espagnols, mais aussi à des écuries de Ligue 1 comme les Girondins de Bordeaux et l’ASSE. A peine arrivé dans le Forez, Pascal Dupraz avait d’ailleurs ouvert ce dossier. « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement » a-t-il confié, au micro de France Bleu Saint-Étienne . « Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! ». Gonzalez semble de son côté concentré sur l’OM, ayant d’ailleurs démenti des informations concernant son possible départ, via son compte Twitter.

L’entourage d’Alvaro Gonzalez n’est pas contre un départ

Ce mardi, La Provence a abordé ce dossier épineux, expliquant que Jorge Sampaoli ne souhaiterait pas forcément voir Alvaro Gonzalez quitter l’Olympique de Marseille en plein milieu de la saison. Pourtant, son entourage semble bien pousser pour un départ... vers un autre club de Ligue 1. A en croire Foot Mercato il s’agirait des Girondins de Bordeaux où une place semble s’être libéré avec la mise à l’écart de Laurent Koscielny. Pourtant, La Provence a de son côté souligné la concurrence espagnole et notamment celle du FC Valence, qui négocierait avec l’OM un prêt de Gonzalez.

Pas de négociations avec Valence, mais...