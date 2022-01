Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz ouvre la porte à un joueur de l'OM !

Publié le 7 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

En quête d'un renfort défensif d'envergure, l'ASSE s'intéresserait à Alvaro Gonzalez. Et Pascal Dupraz ouvre la porte au défenseur de l'OM.

Déjà très active sur le marché des transferts avec les arrivées de Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni, l'ASSE ne compte toutefois pas en rester là et prévoit encore d'autres renforts. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Philippe Mateta va être prêté dans le Forez après avoir disputé un dernier match avec Crystal Palace samedi. Mais Pascal Dupraz attend encore deux renforts, notamment dans le secteur défensif, avec un latéral droit et un défenseur central expérimenté. Pour renforcer le couloir droit, ce ne sera pas Colin Dagba. Selon nos informations, le joueur du PSG a repoussé les avances de l'ASSE.

Dupraz confirme pour Alvaro Gonzalez