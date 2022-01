Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - ASSE : Mateta arrive !

Publié le 5 janvier 2022 à 20h48 par Alexis Bernard mis à jour le 5 janvier 2022 à 20h51

Coup d’accélérateur de l’ASSE dans son recrutement hivernal. Après Bernardoni et Thioub, c’est au tour de Jean-Philippe Mateta de débarquer dans le Forez.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub débarquent à l’AS Saint-Etienne lors de ce mercato hivernal. Deux prêts secs pour les Angevins, sans option d’achat. Et Pascal Dupraz n’a pas terminé son opération renfort. Espéré depuis plusieurs semaines, Jean-Philippe Mateta arrive chez les Verts. Selon nos informations, il va disputer son dernier match ce samedi avec Crystal Palace (En Cup, contre Milwall). Après cette rencontre, il rejoindra la France et le Forez pour être prêté à Saint-Etienne pour six mois.