Mercato - ASSE : Dupraz réclame encore du lourd pour cet hiver !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Bien que le mercato d'hiver de l'ASSE soit déjà bien lancé, Pascal Dupraz attendrait encore trois renforts d'ici la fin du mois de janvier.

Comme attendu, l'ASSE réalise un début de mercato d'hiver très actif. En effet, après l'arrivée libre de Bakary Sako, les Verts vont effectivement boucler les prêts des deux Angevins Paul Bernardoni et Sada Thioub, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une double opération confirmée par le SCO. « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG », explique le club par le biais d'un communiqué.

Trois recrues encore attendues cet hiver ?