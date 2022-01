Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Angers confirme pour Bernardoni et Thioub !

Publié le 4 janvier 2022 à 18h11 par La rédaction

Comme expliqué par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub vont finir la saison à l’ASSE. Une tendance confirmée par Angers.