Mercato - ASSE : Après le PSG, les Verts tentent un double coup dans un autre club de L1 !

Publié le 4 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'ASSE multiplie les pistes et surveille notamment la situation de plusieurs joueurs de Ligue 1. C'est ainsi qu'en plus de Paul Bernardoni, les Verts souhaiteraient attirer un autre joueur d'Angers.

Le mercato d'hiver de l'ASSE a débuté sans surprise par l'arrivée de Bakary Sako qui était libre de tout contrat. Cependant, c'est encore insuffisant pour compenser les nombreux départs à la CAN ainsi que pour lutter dans la course au maintien. Dans cette optique, les Verts regardent notamment du côté du PSG afin de tenter d'obtenir les prêts de Colin Dagba et de Sergio Rico. Deux dossiers compliqués compte tenu du fait que le club parisien ne veut pas lâcher ses joueurs sous la forme d'un prêt gratuit, ce que propose l'ASSE à cause de ses finances très limitées.

L'ASSE veut les prêts de Bernardoni et Thioub