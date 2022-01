Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offre colossale en préparation pour racheter l'ASSE ?

Publié le 4 janvier 2022 à 13h10 par D.M.

Fondateur de l'entreprise Smart Good Things, Serge Bueno devrait, dans les prochains jours, transmettre une offre de rachat à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Président du Directoire de l’ASSE, Roland Romeyer espérait vendre le club avant la fin de l’année 2021. C’est raté. Ce dossier traîne en longueur, malgré les recommandations et les sélections du cabinet d’audit, KMPG. Pourtant, certains investisseurs locaux sont intéressés par le rachat de l’ASSE comme Serge Bueno, fondateur de Smart Good Things. « Je lui ai présenté les grandes lignes de mon projet pour reprendre le club. Ce projet est porté par Smart Good Things et ses investisseurs actuels. Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement. Nous ferons également appel au grand public. Notre offre sera supérieure au montant de la caution bancaire (ndlr : de 100 M€), car le club a besoin de plus pour sortir de l’ornière et s’installer durablement en L1 » avait confié l’homme d’affaires dans un entretien au Progrès.

Une offre de Serge Bueno en préparation