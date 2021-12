Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau candidat va transmettre une offre colossale !

Publié le 5 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le processus de vente est toujours en cours, Serge Bueno annonce sa volonté de rapidement transmettre une offre.

Jusque-là, l'ASSE a reçu deux offres de rachat, à savoir celles de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian, deux projets retoqués par KPMG, cabinet d'audit mandaté pour éplucher les dossiers de candidature. Mais la vente du club n'est pas pour autant remise en cause puisque plusieurs projets d'envergure sont encore en lice et une offre devrait prochainement arriver sur le bureau des actionnaires, comme l'assure Serge Bueno, fondateur de l'entreprise Smart Good Things.

Serge Bueno annonce une grosse offre