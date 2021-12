Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Face à la Russie, un gros projet se forme pour racheter le club !

Publié le 4 décembre 2021 à 10h10 par A.M.

Bien que le projet de rachat mené par les Russes Roman Dubov et Sergeï Lomakin semble le plus avancé, un projet local prend forme afin d'éviter la reprise de l'ASSE par des fonds étrangers.

Depuis le 23 novembre, la vente de l'ASSE a pris une nouvelle ampleur. Et pour cause, après avoir repoussé deux offres de rachat, les Verts ont annoncé que d'autres candidats au rachat se sont positionnés pour reprendre le club du Forez. Parmi eux, un premier projet a rapidement été révélé à savoir celui de Roman Dubov, président de l'entreprise Total Sport Investment, appuyé par le milliardaire Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon le magasine Forbes . Mais les Russes ne sont pas les seuls encore en course.

Un projet local se place pour reprendre l'ASSE